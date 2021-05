Après quatre vingt deux (82) jours de détention, le journaliste Amadou Diouldé Diallo est enfin libre. Le verdict est tombé ce mercredi 19 Mai 2021, au tribunal de première instance de Dixinn. Il a été condamné au paiement de 5 millions d’amande.

Interrogé par rapport à cette libération, Abdoul Malick Diallo Porte parole du collectif de soutien à Amadou Diouldé Diallo s’est réjouit de cette libération. Mais il condamne tout de même la détention illégale des journalistes.

« Aujourd’hui il va rentrer dans sa famille. Nous sommes très content malgré que nous avons un pincement au cœur du fait qu’il a passé quatre vingt deux (82)jours en détention provisoire alors qu’il ne devrait même pas passer une minute en détention. Nous regrettons tout de même que l’Etat continue d’arrêter des journalistes et de les détenir de façon illégale », a t’il laissé entendre.

Poursuivant, Abdoul Malick Diallo déplore le manque de solidarité des autres journalistes à l’égard d’Amadou Diouldé Diallo.

« Il n’y a pas eu une telle mobilisation comme on avait l’habitude de voir par le passé. Cette fois ci les journalistes ne se sont pas mobilisés . Heureusement qu’il y a eu ce collectif pour sa libération. Qui s’est battu à travers des manifestations, des interventions, des déclarations etc.. pour dénoncer sa détention et aujourd’hui il est libre et on s’en félicite vraiment » dit il

A rappeler que le journaliste Amadou Diouldé Diallo a été arrêté le 27 février dernier. Et inculpé pour offense au chef de l’Etat Alpha Condé.