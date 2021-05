Ce Lundi 17 Mai 2021, le Directeur Général Adjoint de Webb Fontaine Guinée, Monsieur Luciano Fernandez, accompagné du Directeur des Opérations, Monsieur Hamed Taïwo, de l’expert sur les questions Portuaires. Monsieur Eric Vounda et Monsieur Etienne Haba, Analyste Qualité, ont participé à la cérémonie d’ouverture du « Séminaire de formation des membres de la communauté portuaire de Conakry »

Ce séminaire de cinq (5) jours a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles des acteurs portuaires. Pour Mme Touré Aissatou Aribot, Directrice Générale du Port Autonome de Conakry (PAC) « cette formation va contribuer à une intégration régionale plus étroite et à une participation accrue à l’économie mondiale des Pays et Régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. »

Après l’allocution d’ouverture de la Directrice Générale, Monsieur Fernandez a rappelé les objectifs du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG) et l’impact qu’il a déjà sur les activités liées au commerce extérieur en République de Guinée « Aujourd’hui, le GUCEG compte plus de 1900 utilisateurs, répartis entre 1600 organisations, parmi les opérateurs, transitaires, déclarants, administrations publiques, etc. La communauté des commerçants et le Trésor ont déjà pu bénéficier des retombées positives des fonctionnalités du GUCEG. Nous travaillons d’arrache-pied afin d’optimiser les bénéfices du GUCEG pour le commerce extérieur et l’économie du pays en complétant ses fonctionnalités et rendre le GUCEG accessible à la totalité des acteurs en Guinée, que ce soit dans la capitale, aux frontières, par voie maritime, aérienne ou terrestre, en comptant plus que jamais sur le support et la participation de tous les acteurs. »

En effet, selon Monsieur Jean Marie Koffi, Secrétaire Général de l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, des actions à forts impacts ne peuvent être déployées sans l’engagement effectif et le soutien du Gouvernement guinéen. Par ailleurs, il souligne l’engagement sans faille de la Directrice Générale du PAC, 1er membre du comité directeur de l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Pour Dr Mohamed Keïta, Ministre des Transports, l’engagement du Gouvernement Guinéen « dans une dynamique de réforme dans le secteur maritime et portuaire visant à renforcer la performance et la compétitivité du Port Autonome de Conakry » se matérialisent progressivement avec la mobilisation des différents acteurs pour un idéal commun.