À l’occasion d’une rencontre d’échange ce vendredi 19 avril 2024 entre les magistrats, les chefs de greffe de Guinée, le nouveau ministre de la Justice a dénoncé les pratiques judiciaires controversées qui secouent le système judiciaire guinéen ces dernières années.

Pour lui, les dysfonctionnements observés dans les cours et tribunaux du pays doivent immédiatement prendre fin. Sur un ton ferme, Yaya Kairaba Kaba a pris la parole pour exprimer sa détermination à mettre fin à ces pratiques et à restaurer la confiance du peuple au système judiciaire.

Pour le ministre de la Justice, chaque magistrat doit respecter les termes de son serment qu’il a prêté et y penser avant de poser un acte. « On a l’impression qu’aucun de nous n’a prêté serment quand on rencontre certains actes posés par les magistrats. Lorsqu’on lit certaines décisions, on se demande si l’auteur a prêté serment tellement la violation est criarde. Il y a une seule chose à mon sens qui nous déroute. Si nous arrivons à éloigner cette chose-là de nos activités, tout le reste est possible. Je vais dire son nom, c’est l’argent, encore l’argent », a-t-il déclaré.

Cet ancien inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires et porte-parole dudit département, la justice doit quitter la rue et les réseaux sociaux.

Yaya Kairaba Kaba précise aux magistrats que désormais « je vais engager une lutte à outrance contre certaines pratiques. Des magistrats que vous êtes avec certaines qualités qu’on vous reconnaît vous qui devez être l’exemple et le miroir de la société au travers duquel chacun doit venir se regarder ».

Sur les sorties publiques des magistrats, le ministre hausse le ton et menace de sévir. « On voit des commentaires de certains magistrats sur Facebook, on dirait des acteurs de cinéma et cela porte atteinte à la dignité du magistrat.

Ailleurs, un magistrat n’expose pas sa vie privée, il protège son intimité et son habillement, mais d’autres sont toujours avec des décolletés, des faux cils et ongles (allusion faite aux magistrates). Désormais, si je vois une décision de justice sur la toile publiée par un magistrat ou par sa complicité je réagirais contre ce magistrat.

L’autre aspect, c’est l’implication des magistrats dans les débats politiques, les commentaires désagréables et des avis donnés par rapport à un problème politique ou un homme politique.

Je vous assure que je ne le cautionnerais pas et je poursuivrais ce magistrat devant le Conseil supérieur de la magistrature, je n’hésiterais pas à prendre mes responsabilités », promet Yaya kairaba Kaba.