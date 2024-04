Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et les crimes organisés, les services spéciaux ont procédé à la saisie d’une importante quantité de drogue kush à Conakry, le jeudi 18 avril 2024. Au cours de l’opération deux (2) individus ont été interpellés.

« Au cours de cette opération, nous avons saisi 913 boules de drogue kush, ce qui représente une menace pour la santé et la sécurité de nos populations. Mais la particularité de cette drogue est qu’une seule consommation peut amener l’intéressé à la mort directe. C’est un record pour nous parce que la drogue kush n’est pas comme les autres drogues. Nos équipes à travers leurs déterminations essayent de lutter farouchement contre cette drogue. Nous restons donc mobilisés pour notre population et pour assurer sa sécurité », se réjouit le Commissaire divisionnaire de Police, Abdoul Malik Koné, Secrétaire général des services spéciaux et de lutte contre les crimes organisés.

En outre, ce responsable de lutte contre la drogue sous toutes ses formes et les crimes organisés en Guinée a mis l’occasion à profit pour inviter les citoyens à collaborer avec son unité dans le cadre de la lutte contre la drogue à travers le pays.

« Nous encourageons les citoyens à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte liées au drogue kush et aux autres drogues. Ensemble, nous pouvons contribuer ainsi à trouver un environnement sain pour notre population ».