Le Rwanda et la Guinée ont signé, le mardi 18 mars 2023, un accord historique pour la création d’une grande commission mixte de coopération. L’accord vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et à promouvoir une coopération plus étroite dans plusieurs domaines clés, notamment le commerce, l’investissement, la sécurité et la culture.

La cérémonie de signature a été organisée en présence des représentants des gouvernements rwandais et guinéen, ainsi que des membres de la communauté des affaires et des diplomates. Les deux parties ont exprimé leur engagement à travailler ensemble pour renforcer la coopération et l’amitié entre les deux pays.

L’accord prévoit la création d’une commission mixte de coopération qui sera chargée de développer des programmes et des projets de coopération dans les domaines prioritaires. Cette commission travaillera également à faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, à promouvoir la coopération dans le domaine de la sécurité, notamment la lutte contre la criminalité transnationale, et à renforcer la coopération culturelle.

Le Rwanda et la Guinée ont déjà établi des liens solides dans plusieurs domaines, notamment l’agriculture, l’éducation et la santé. L’accord de coopération renforcera ces relations et créera de nouvelles opportunités pour les entreprises et les populations des deux pays.

En mars 2016, Paul Kagame a passé 24h à Conakry. Lors de ce séjour, la Guinée et le Rwanda avaient signé sept accords de coopération.