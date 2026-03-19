Le consultant sportif Thierno Saïdou Diakité a livré son analyse de la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Paulo Duarte, en vue de la prochaine fenêtre internationale FIFA.

Pour les deux rencontres de la Guinée face au Togo et au Bénin, prévues les 27 et 31 mars prochains au Maroc, le technicien portugais a notamment enregistré le retour d’Ilaix Moriba, absent depuis plusieurs mois. Deux joueurs évoluant sur le plan local figurent également dans cette liste, dont Yakhouba Gnagna Barry, actuel meilleur buteur du championnat national.

Dans un contexte marqué par de nombreuses réactions au sein du milieu sportif, Thierno Saïdou Diakité appelle à la retenue et à une meilleure compréhension du travail en cours au sein du Syli national. “C’est vrai que la publication de cette liste a suscité beaucoup de débats et il y a eu des avis divers de la part de certains confrères et autres observateurs. Mais moi je me dis qu’il vient de prendre les rênes du Syli national, il est en train de réformer l’équipe pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé, à savoir une qualification à la prochaine édition de la CAN 2027 qui va avoir lieu dans trois pays, Ouganda, Tanzanie et Kenya”.

Poursuivant son analyse, il insiste sur la nécessité d’accorder du temps au staff technique pour évaluer pleinement son effectif. “Donc, ils profitent de ces fenêtres FIFA pour faire une revue d’effectifs. Et moi je pense, ayons la patience de lui laisser le temps, on l’appréciera au mois de septembre lors des éliminatoires de la CAN”.

Le consultant salue par ailleurs le retour de certains cadres, notamment Saïdou Sow et Ilaix Moriba, qu’il considère comme un atout en termes d’expérience pour le groupe. “C’est important, surtout que Saïdou Sow et Ilaix Moriba sont des cadres qui ont eu une certaine expérience. Et ils ne sont pas novices. Maintenant, Yakouba Gnagna aussi qui est le meilleur buteur du championnat de Ligue 1, c’est une très bonne chose. Moi, j’aurais souhaité même qu’il y ait un peu plus de joueurs locaux qui se sont illustrés dans le championnat. Donc c’est une bonne tendance, moi, j’approuve leur retour”.

Bien que ces rencontres aient un caractère amical, Thierno Saïdou Diakité rappelle leur importance dans le positionnement des sélections au niveau international. “Ce sont des matchs officiels, il me semble qu’ils comptent dans l’appréciation. Ouais. Le coefficient. C’est-à-dire que pour établir le classement des nations, le classement FIFA et CAF. Donc c’est toujours bon d’avoir des résultats positifs”.