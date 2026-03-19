Un nouveau rebondissement secoue le dossier Maroc-Sénégal. Cette fois, un membre de la commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) brise le silence et remet en cause la procédure ayant conduit à la décision controversée.

Le Djiboutien Mohamed Djama, avocat et membre de ladite commission, affirme n’avoir jamais été associé à la délibération ayant abouti à la désignation du Maroc comme champion d’Afrique sur tapis vert. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il se désolidarise clairement de la décision et assure ne pas avoir pris part aux travaux.

« Mon nom circule sur internet comme quoi j’aurais participé à la prise de décision qui a condamné l’équipe du Sénégal par match forfait. Je tiens à préciser que je n’ai pas participé ni à cette commission, ni l’audience qui a statué sur le forfait déclaré pour l’équipe du Sénégal », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, cette position est appuyée par le président de la Fédération djiboutienne de football. Souleiman Hassan Waberi confirme que leur instance n’a été impliquée à aucun niveau dans cette procédure.

« En tant que Président de la Fédération Djiboutienne de Football, je confirme que notre instance n’est nullement concernée sur cette décision car notre représentant n’a ni été convoqué encore moins participé à la réunion de la commission d’appel », a-t-il affirmé.

Ces déclarations jettent une nouvelle lumière sur une affaire déjà largement contestée par de nombreux observateurs du football africain, et soulèvent des interrogations sur la régularité du processus ayant conduit à cette décision.

Pour rappel, la commission d’appel de la CAF est composée de neuf membres et est présidée par le Nigérian Justice Roli Daibo.