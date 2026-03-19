Dans un communiqué publié ce mercredi 18 mars 2026, la Présidence de la République met en demeure soixante-deux (62) sociétés publiques, privées et mixtes de s’acquitter de leurs dividendes au titre de l’exercice budgétaire 2025. Les entreprises concernées disposent d’un délai fixé au 30 juin 2026 pour se conformer à cette exigence.

Le texte précise que les sociétés privées qui ne respecteraient pas cette échéance s’exposent à des sanctions sévères, notamment le retrait pur et simple de leur permis d’exploitation. Du côté des entreprises publiques, le non-paiement des dividendes entraînera le limogeage immédiat des directeurs généraux concernés, accompagné de poursuites judiciaires.

Pour assurer l’application rigoureuse de cette directive, une task-force interministérielle a été mise en place. Elle regroupe le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, le ministère des Mines et de la Géologie, ainsi que la SOGUIPAMI (Société Guinéenne du Patrimoine Minier), chargés de veiller au respect de cette mesure.

Sociétés minières

Société aurifère de Guinée (SAG)

Société minière de Mandiana

Kambia Bauxite Mining

Société minière de Boké (SMB)

Société des mines de Mandiana (SMM)

Chalco Mines

Guinea Birmia Gold (GBG)

Guinea Gold Exploration (GGE)

Alliance Mining Commodities (AMC)

CDM Chine

SPIC

Ashapora Mines

Ashapora Boffa

Bel Air Mining

Kouroussa Gold Mines

Dynamic Mining

New Japan Mining Company

Sociétés Publiques

CGC

OGB

PAC

Lonagui

Sotragui

Soguipah

SONAPI

ANA

OPG

SOGEB

GUILAB

Société Navale

SEG

SIPECO

ANAIM

EDG

BCRG

Sociétés mixtes

CBG

SOGEKA

SOGES

SOGILUB

VIVO

SOMIAG

Sociétés minoritaires

Vista Gui

SAG

AFRICAIR

LAFARGE Holcim Guinée

BPMG

BESIG

UGAR Activa SA

Activa Vie

SGP

SGHI

BENIG

CRG

SOGEAG

FER

CACER

Laboratoire du bâtiment et des travaux publics

AGEROUTE

Société nationale des chemins de fer

Poste guinéenne

COBECON Guinée

OND

Pharmacie centrale de Guinée

SONAP