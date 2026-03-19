Dans un communiqué publié ce mercredi 18 mars 2026, la Présidence de la République met en demeure soixante-deux (62) sociétés publiques, privées et mixtes de s’acquitter de leurs dividendes au titre de l’exercice budgétaire 2025. Les entreprises concernées disposent d’un délai fixé au 30 juin 2026 pour se conformer à cette exigence.
Le texte précise que les sociétés privées qui ne respecteraient pas cette échéance s’exposent à des sanctions sévères, notamment le retrait pur et simple de leur permis d’exploitation. Du côté des entreprises publiques, le non-paiement des dividendes entraînera le limogeage immédiat des directeurs généraux concernés, accompagné de poursuites judiciaires.
Pour assurer l’application rigoureuse de cette directive, une task-force interministérielle a été mise en place. Elle regroupe le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, le ministère des Mines et de la Géologie, ainsi que la SOGUIPAMI (Société Guinéenne du Patrimoine Minier), chargés de veiller au respect de cette mesure.
Sociétés minières
Société aurifère de Guinée (SAG)
Société minière de Mandiana
Kambia Bauxite Mining
Société minière de Boké (SMB)
Société des mines de Mandiana (SMM)
Chalco Mines
Guinea Birmia Gold (GBG)
Guinea Gold Exploration (GGE)
Alliance Mining Commodities (AMC)
CDM Chine
SPIC
Ashapora Mines
Ashapora Boffa
Bel Air Mining
Kouroussa Gold Mines
Dynamic Mining
New Japan Mining Company
Sociétés Publiques
CGC
OGB
PAC
Lonagui
Sotragui
Soguipah
SONAPI
ANA
OPG
SOGEB
GUILAB
Société Navale
SEG
SIPECO
ANAIM
EDG
BCRG
Sociétés mixtes
CBG
SOGEKA
SOGES
SOGILUB
VIVO
SOMIAG
Sociétés minoritaires
Vista Gui
SAG
AFRICAIR
LAFARGE Holcim Guinée
BPMG
BESIG
UGAR Activa SA
Activa Vie
SGP
SGHI
BENIG
CRG
SOGEAG
FER
CACER
Laboratoire du bâtiment et des travaux publics
AGEROUTE
Société nationale des chemins de fer
Poste guinéenne
COBECON Guinée
OND
Pharmacie centrale de Guinée
SONAP