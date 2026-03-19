L’Union africaine a salué la résolution pacifique et diplomatique des différends frontaliers entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, intervenue à l’issue du sommet tripartite tenu à Conakry.

Au terme de cette rencontre, les trois chefs d’État ont convenu de renforcer la coopération transfrontalière et de promouvoir la stabilité dans l’espace de l’Union du fleuve Mano (MRU), en conformité avec les cadres normatifs de l’organisation continentale. « À l’issue du sommet tripartite de Conakry, les trois chefs d’État ont convenu de renforcer la coopération frontalière et la promotion de la stabilité dans le cadre de l’Union du fleuve Mano (MRU), conformément aux cadres normatifs de l’Union africaine, y compris l’Acte constitutif de l’Union africaine (2000) et le Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union africaine (2009)», souligne le communiqué.

Dans le même document, l’organisation panafricaine met en avant la dynamique de collaboration entre les États concernés. « Le Président salue l’esprit de coopération, de bon voisinage et de respect de la stabilité régionale partagée dont ont fait preuve les trois États membres de l’Union africaine, ce qui a conduit à cette réalisation significative. Ce jalon souligne la valeur durable des solutions dirigées par l’Afrique aux défis africains et réaffirme les principes du règlement pacifique des différends entre les États Membres », note-t-elle.

Par ailleurs, tout en reconnaissant « le rôle constructif » joué par la CEDEAO et les partenaires internationaux, l’Union africaine a salué la décision collective de convoquer, dans un délai d’un mois, un sommet de l’Union du fleuve Mano. Cette initiative vise à revitaliser l’organisation sous-régionale et à renforcer le dialogue régulier sur les questions de paix, de sécurité et de développement.