Le débat sur la demande de requalification des faits formulée par le ministère public au procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit, ce mardi 19 mars 2024, au Tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.

Lors de l’audience du 4 mars dernier, le ministère public a déposé une demande de requalification des faits en “crimes contre l’humanité”.

Depuis l’ouverture des débats, lundi 18 mars, c’est les avocats de la défense qui détiennent la parole. Les conseils des accusés dans cette affaire, sans exception, rejettent catégoriquement la demande du parquet.

Tous demandent au Tribunal de ne pas suivre le ministère public dans sa démarche, qui selon eux, vise à enfoncer leurs clients.

Plus loin, la défense exprime ses inquiétudes par rapport à l’avenir de ce procès ouvert il y a plus d’un an maintenant.

“Monsieur le président, s’il faut requalifier les faits, il faudra reprendre le procès ? Est-ce que si ce procès est repris vous et vos assesseurs vous pouvez tenir après 17 mois ?”, s’interroge un avocat de la défense.

Le même avocat exprime ses inquiétudes par rapport à la suite de la participation de la défense dans ce procès. “Si par extraordinaire, le ministère public est suivi dans sa demande, il va falloir que l’ensemble des avocats de la défense se retrouvent pour en tirer les conséquences. Voir si nous allons continuer à donner notre prestation ou si nous allons arrêter”.

Selon l’avocat de Mamadou Aliou Keita, si le Tribunal suit le parquet dans sa réquisition, cela consisterait à condamner ceux qui sont dans le box avant même la fin de ce procès. Ce qui, selon lui, sera un mauvais précédent pour la justice guinéenne.

Pour le moment, le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara n’a pas réagi à ces inquiétudes posées par la défense.

Au moment où nous publions cet article (12h50) le débat se poursuit…