Selon nos confrères du site d’information lerevelateur224.com, un acte horrible a secoué la paisible localité de Darou Boussoura, relevant de la sous-préfecture de Fafaya, préfecture de Koubia, dans la nuit du lundi 18 mars 2024. En effet, une femme nommée Fatoumatou Diallo, âgée de 40 ans et mère de trois enfants, a été égorgée par son beau-fils, un jeune homme de 20 ans nommé Daouda Baldé.

Les détails de ce crime odieux ont été relatés à nos confrères par un témoin vivant dans la localité.

“Le jeune a attendu sa marâtre tout près de leur concession, au moment où la victime rentrait à la maison après la prière surérogatoire, après l’avoir égorgée, il a pris la fuite. La victime s’appelle Fatoumatou Diallo, âgée de 30 ans, mariée et mère de trois enfants. L’auteur du crime s’appelle Daouda Baldé, âgé de 20 ans, il est en fuite. Nous avons appelé le préfet de Koubia pour l’informer du crime, le commandant de la gendarmerie et le colonel du camp ont été également informés. Ils ont dépêché une équipe pour venir faire le constat. Après cela, les gendarmes ont rendu le corps à sa famille biologique. La mère du présumé auteur du crime est au Sénégal dans les mines artisanales. Le jeune vivait avec sa grand-mère et sa marâtre, c’est la femme de son père qu’il a égorgé, c’est la défunte qui préparait le mangé pour toute sa famille.

Selon les informations, l’auteur du crime avait pris de la drogue avant de commettre son acte, il n’est pas fou. Nous avons donné l’adresse du jeune et plusieurs numéros de téléphone pour pouvoir le mettre aux arrêts’’, a expliqué Elhadj Bah Bely.

Alertées, les autorités locales ont immédiatement réagi, faisant appel au préfet de Koubia, au commandant de la gendarmerie, ainsi qu’au commandant du camp militaire pour prendre des mesures d’urgence. Une équipe a été dépêchée sur les lieux pour constater le drame, puis le corps sans vie de Fatoumatou Diallo a été rendu à sa famille.

Les habitants unissent leurs efforts pour aider les autorités à retrouver le fugitif. Des numéros de téléphone et une adresse ont été fournis pour faciliter son arrestation, mais jusqu’à présent, il reste introuvable.

Fatoumatou Diallo a été inhumée dans la matinée de ce mardi 19 mars 2024.