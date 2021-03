Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Corinavirus, les autorités guinéennes ont lancé il y a quelques semaines la première dose du vaccin contre cette maladie.

Sur le terrain, certains citoyens restent encore retissents quand à l’efficacité de ce vaccin.

Ce jeudi, le médecin Ben Youssouf Keita est revenu sur l’importance pour les citoyens de se faire vacciner. Selon lui, c’est le seul moyen pour la population de se protéger contre la Covid-19.

«Un vaccin ne vous met pas à l’abri de la contamination de la maladie pour laquelle on vous a vacciné. Cependant, il vous permet de vous défendre efficacement et de ne pas souffrir les conséquences de la maladie. Sur le cas de Coronavirus, le vaccin est l’unique remède dont nous disposons pour éviter de nombreuses contaminations et des morts qui peuvent s’en suivre. Une personne vaccinée a plus de chance de résister au Coronavirus qu’une personne qui n’est pas vaccinée. Je demande à la population d’accepter de se faire vacciner. Ce qui est clair, le gouvernement ne peut pas faire venir des vaccins qui ne sont pas sérieux. J’insiste et je persiste, le meilleur moyen pour le moment de nous prévenir contre le Coronavirus est de stopper sa chaîne de contamination fulgurante en dehors des mesures barrières sanitaires», a déclaré le médecin.