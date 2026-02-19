Un an après son enlèvement, survenu dans la nuit du 18 au 19 février 2025 à Conakry, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), Abdoul Sacko, a pris la parole pour commémorer cet épisode et réaffirmer son engagement en faveur des droits et des libertés. Depuis ces événements, l’activiste vit à l’étranger.

Abdoul Sacko avait été enlevé à son domicile, en banlieue de la capitale, par des hommes encagoulés, avant d’être retrouvé quelques heures plus tard par des paysans dans la préfecture de Forécariah. L’affaire avait suscité de vives réactions au sein de l’opinion publique et des organisations de la société civile.

À l’occasion de cet anniversaire, il a dénoncé ce qu’il qualifie d’atteinte à ses droits et à ceux de sa famille, estimant avoir payé le prix de son engagement citoyen. « Un an après, ni le silence de l’État ni l’absence de justice n’ont altéré mes convictions. Si les blessures physiques et psychologiques refont de temps en temps surface, elles n’ont jamais brisé l’essentiel : ma foi en la dignité humaine et en la conscience citoyenne, aujourd’hui plus forte que jamais », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Dans son message, l’activiste a également eu une pensée pour les personnes qu’il considère comme victimes d’atteintes aux libertés. « En ce jour de mémoire, mes pensées vont aux disparus, aux détenus arbitrairement, aux exilés contraints de vivre loin de la douceur de leur terre natale, ainsi qu’à toutes les familles meurtries et à tous les cœurs brisés par l’instinct de domination. Leur douleur m’oblige et leur courage m’inspire. Que toutes les victimes reçoivent ma profonde compassion, accompagnée de mes prières pour leur liberté, leur paix et la reconnaissance nationale de leurs sacrifices. »

Il affirme poursuivre son combat dans un esprit qu’il veut pacifique. « Je le déclare avec gravité et détermination : sans haine ni esprit de vengeance, mais avec une fermeté inébranlable, je poursuivrai le combat pour une Guinée fondée sur la justice, le mérite et le respect du droit. Une Guinée où la force s’incline devant la loi, où la fraternité protège les faibles et où la liberté n’est pas une question d’humeur, mais de principes et de règles de droit », a-t-il soutenu.

À ce jour, aucune communication officielle n’a fait état des résultats des enquêtes annoncées concernant les cas d’enlèvements et de disparitions forcées signalés ces dernières années en Guinée. Cette absence de publication est régulièrement dénoncée par des organisations de défense des droits humains et des acteurs de la société civile, qui appellent à faire toute la lumière sur ces dossiers.