Le tribunal de Rabat, a ouvert ce jeudi 19 février 2026, le procès de dix-huit supporters sénégalais interpellés le 18 janvier dernier à l’issue de la finale de la CAN 2025 opposant le Sénégal au Maroc.

Placés en détention provisoire depuis un mois, les prévenus sont poursuivis pour « hooliganisme », selon une source citée par Rfi, une qualification qui englobe notamment des violences présumées contre les forces de l’ordre, des dégradations d’équipements sportifs et des jets de projectiles.

D’après les autorités marocaines, des incidents auraient éclaté dans les dernières minutes de la rencontre, après l’attribution d’un penalty au Maroc. Cette décision aurait provoqué la colère d’une partie des supporters sénégalais, certains ayant tenté d’envahir la pelouse.

Parmi les personnes poursuivies figure également un Français de 27 ans, Lyèce M. présenté comme le frère d’un membre du staff technique de la sélection sénégalaise. Arrêté dans la tribune réservée aux supporters sénégalais, il a lui aussi été placé en détention provisoire.

Interrogé par Rfi, leur avocat, Me Patrick Kabou, évoque une profonde incompréhension de la part de ses clients. « Eux-mêmes ne comprennent pas ce qu’on leur reproche… Le temps de comprendre ce qu’il se passe et qu’ils puissent s’expliquer, ils ont choisi, délibérément – face à une incompréhension – de se recueillir et d’opérer un jeûne », a-t-il déclaré.

Toujours selon Rfi, les supporters affirment ne pas avoir pu s’exprimer en wolof, leur langue maternelle, lors des auditions, ce qui aurait compliqué leur défense dès les premières heures de garde à vue. Le procès doit permettre d’examiner les circonstances exactes des incidents survenus au terme de cette finale continentale sous haute tension.