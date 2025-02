Le coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée, Abdoul Sacko, a été arrêté ce mercredi 19 février 2025, à 4h du matin et conduit à une destination inconnue. L’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) dénonce “la dérive dictatoriale du CNRD” et porte des accusations contre les forces sociales.

Selon l’organisation dirigée par l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, ce sont “des éléments des forces spéciales” qui ont fait irruption au domicile d’Abdoul Sacko situé à Kiroty, et l’ont “violemment arrêté et conduit vers une destination inconnue.”

“Cet autre kidnapping après celui de Oumar Sylla “Foniké Menguè”, Mamadou Billo Bah, Marouane Camara, de Thierno Mamadou Bah de l’UFDG, est d’une gravité extrême. Il illustre une fois de plus la dérive dictatoriale du CNRD. En instaurant un climat de terreur pour faire taire toute voix dissidente, ce régime bafoue les lois nationales et renie les engagements internationaux de la Guinée, révélant ainsi son mépris total pour la démocratie, l’État de droit et les libertés fondamentales”, fustige l’ANAD en exigeant la libération “immédiate et inconditionnelle” d’Abdoul Sacko. Elle met en garde le CNRD contre les conséquences de telles pratiques répressives, qui selon elle, ne feront que renforcer la détermination du peuple à se libérer de l’oppression.

“L’ANAD appelle tous les Guinéens épris de justice et de liberté à rester mobilisés, unis et résolument engagés dans la lutte pour la libération des camarades arrêtés et pour la restauration de l’État de droit et de la démocratie dans notre pays. Ne cédons ni aux intimidations, ni aux tentatives de division orchestrées par un régime à bout de souffle. La démocratie n’est pas une faveur, mais un droit inaliénable que nous arracherons ensemble par la lutte.Quand un peuple dit non, aucune dictature ne peut lui résister!”,a-t-elle conclu.