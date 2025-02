Le ministre de l’Hydraulique et de l’énergie, Aboubacar Camara, a dévoilé le plan du gouvernement permettant de mettre fin à la crise de l’électricité en Haute-Guinée. Il annonce le lancement de 100 mégawatts pour l’électrification de toute la région.

Plusieurs villes de la Haute-Guinée, notamment Kankan ont connu des manifestations de revendications pour réclamer le courant électrique durant le régime d’Alpha Condé.

Pour atténuer la souffrance de la population , le ministre de l’énergie annonce le lancement d’un grand projet pour la région.

Selon lui, des zones potentiellement riches permettant de produire assez d’énergie sont déjà identifiées.

“On a fait le lancement de 100 mégawatts en Haute-Guinée, 35 à Kankan, 35 à Siguiri et 30 à Kouroussa”, a-t-il déclaré dans l’émission “On fait le point” sur la RTG.

Il ajoute que quatre autres projets solaires sont déjà bouclés. “Le projet de Vinci qui était dans les tiroirs il y a 10 ans, le projet de Koumagili qui se trouve aujourd’hui au CNT et le projet d’Afrique arène qui fait 40 mégawatts à Boké et 40 mégawatts à Linsan et enfin le projet de Klimbawa qui fait 70 mégawatts toujours à Kankan”, a-t-il expliqué.

Le ministre promet de mettre fin au manque d’électricité que vivent les populations de la Haute-Guinée ces dernières années.

A Kankan, l’accès au courant est limité entre 18h45 et 02h00 du matin, souligne Aboubacar Camara, indiquant que cette réalité pourrait bientôt évoluer à travers notamment l’interconnexion Guinée-Mali qui arrive dans un délai de six mois.

L’autre bonne nouvelle que le ministre a annoncé, c’est la réhabilitation de la ligne Guinée-Mali, un projet financé par la Banque mondiale et la BID.

“Toujours dans cette zone, Kankan va bénéficier d’une centrale hybride de 40 mégawatts dont le financement à hauteur de 80 millions de dollars a été déjà obtenu”, a-t-il conclu.