En zone mixte, Mohamed BAYO, est revenu sur le match perdu face au Zimbabwé au compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule. L’attaquant du Syli National a évoqué les raisons de cette déroute, le prochain match et surtout l’absence du capitaine Naby KEITA pour les huitièmes…

«On a perdu ce match, on s’est vu trop beau peut-être. On était confiant sans doute et aujourd’hui on s’est fait battre. Mais c’est une bonne leçon, on va relever la tête. En tout cas, l’équipe n’est pas démoralisée, on s’est battu (en seconde période) et on va revenir plus fort pour les huitièmes de finale incha’Allah. On va devoir faire le boulot, on a un match qui nous attend, on ne sait pas encore contre qui, en tout cas on fera tout pour gagner ce match, faut pas croire qu’on est démoralisé, loin de là… []

On sait tous que le rôle d’un capitaine est important, mais il ne sera pas avec nous et c’est à nous de montrer que même sans lui aussi on peut essayer de faire le boulot nous-mêmes… » a lâché l’attaquant de Clermont Foot juste après la défaite (2-1) du Syli face aux Warriors du Zimbabwé…

