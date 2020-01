Affaire Oustaz Taïbou : le cambiste Thierno Nouhou dépose une requête contre l’arrêt de la Cour d’Appel

L’affraire « d’escroquerie » opposant le chroniqueur islamique Mamadou Taïbou Bah et le cambiste Thierno Nouhou Diallo semble refaire surface. Le plaignant a animé un point de presse samedi 18 janvier, au cours duquel il a exprimé son engagement à poursuivre le combat judiciaire contre son adversaire.

Invité pour animer une conférence sur l’islam à la mosquée turque à bambeto, Mamadou Taïbou Bah a été interrogé sur l’affaire qui l’oppose au cambiste Thierno Nouhou Diallo. Dans les débats, le chroniqueur a expliqué le « ferme » refus du cambiste de collaborer ce, malgré l’intervention des sages de la coordination Haali pular et certains des affaires religieuses.

Dans une autre intervention du chroniqueur, il annonce que dans cette affaire, c’est plutôt le cambiste qui leur doit un montant aussi exorbitant (lui et son épouse ).

En réplique, Thierno Nouhou Diallo a lancé le défi au couple Bah. Il les appelle à lui fournir un papier qui certifie qu’il leur doit « même 1 franc ».

» 6 milliards c’est trop. Qu’ils me présentent un reçu où je leur dois 1 franc, c’est ce que je demande comme défi. Il (Oustaz Taïbou) dit qu’il a fait des décomptes avec sa femme et qu’ils ont trouvé que c’est moi qui leur dois 6 milliards[…] », a ironisé le cambiste.

La Cour d’Appel de Conakry avait rendu un verdict en faveur du couple Bah dans cette affaire. Engagé, le cambiste a annoncé aux médias avoir déposé, à travers son avocat, une requête aux fins d’annulation de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.

Cependant, la procédure pourrait prendre assez de temps. Néanmoins « si le couple Bah croit que cette affaire est finie, il se trompe », avertit le Thierno Nouhou Diallo.

« S’il prend les dispositions de la cour suprême pour dire que ce procès est terminé, et qu’il est gagnant, il s’est trompé lourdement. Il n’a qu’à se préparer à continuer d’aller en justice. Et moi je suis disponible d’écouter n’importe quelle personne. Ce qui me ferait même plaisir, c’est de rencontrer les gens, qu’on se dise les vérités et qu’il me donne mon argent », martèle le plaignant.

Il réitère que c’est suite aux échecs des négociations à l’amiable qu’il opté pour la voie judiciaire malgré lui.

« S’il dit qu’il a gagné et maintenant qu’il veut qu’on retourne en négociations, ça dépendra de lui. A mon niveau, quelle que soit la voie utilisée, je demande mes sous et ceux de mes créanciers », soutient Thierno Nouhou Diallo.

Il affirme que le montant s’élève à 8 milliards 86 millions 321800 francs guinéens, en brandissant le reçu.