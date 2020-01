Ligue 1 (J7): Le Horoya dompte le Hafia et grimpe sur le podium…

Une courte victoire (1-0) face au Hafia FC lors de ce match en retard de la 7e journée disputé ce Dimanche, a permis au Horoya AC de revenir sur le podium de la ligue 1. Pourtant, l’équipe de Matam a encore une autre munition en réserve…

Alors qu’il plane sur le football local depuis plus de 5 ans, le public sportif guinéen espérait un semblant de changement cette saison, grâce notamment à l’avènement de quelques équipes, qui sont devenues de candidats sérieux au titre de champion de Guinée. Malgré cette adversité naissante, le champion de Guinée reste lucide et continue son bonhomme de chemin sur ses deux tableaux de compétition (la coupe CAF et le championnat local).

Hier Dimanche au Stade Général Lansana Conté de Nongo, l’équipe d’Antonio Souaré s’est imposé face à celle de Kerfala KPC Camara sur la plus petite des scores. Un coup de tête de Godfred Asante (58’), bien lancé dans le dos de la défense par un coup franc magistral de Mohamed Djibo Wonkoye a suffit.

Au classement, les conséquences de cette victoire pour le Horoya Athlétic Club sont sans équivoques. De la 6e place (11 points), il passe à la 3e avec 14 points, à seulement une unité du leader l’Ashanti GB, en plus d’un autre match en retard. Comme pour dire, que l’ogre n’est pas encore prêt pour la transition…