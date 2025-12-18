Plus d’un an après la condamnation en première instance d’anciens membres du CNDD dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, la procédure judiciaire connaît un nouveau rebondissement. Le colonel Bienvenu Lamah et ses coaccusés ont comparu ce jeudi 18 décembre 2025 devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.

À la barre, l’officier a nié les faits qui lui sont reprochés et qui remontent aux événements de 2009. Il est également revenu sur les circonstances du déploiement des élèves gendarmes à Kaleya, dans un contexte marqué par de vives interrogations sur les responsabilités individuelles et hiérarchiques.

Interrogé sur l’éventualité d’un retour des condamnés pour une confrontation avec le colonel Bienvenu Lamah, l’avocat de la partie civile, Me Alpha Amadou DS Bah, a apporté des précisions. « Ça dépendra des éléments qui vont être débattus. Il n’y a pas d’empêchement majeur dans le plan juridique », a-t-il déclaré.

Selon l’avocat, cette possibilité dépendra essentiellement des développements à venir au cours de cette nouvelle phase du procès. « Mais s’il y a des éléments que ceux qui sont condamnés peuvent apporter pour éclairer le tribunal, je pense que ça dépendra », a-t-il ajouté.

Pour l’heure, souligne Me DS Bah, la procédure n’a pas encore atteint ce stade.

Toutefois, concernant le cas de l’ex-aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, l’avocat de la partie civile exprime un espoir particulier. « Évidemment, pour Toumba Diakité, il sera nécessaire parce que c’est lui le principal témoin dans ce dossier. J’espère qu’il acceptera de revenir témoigner et de réitérer les propos qu’il a tenu à l’audience précédente », a-t-il conclu.

Après une première journée d’audience consacrée essentiellement au témoignage du prévenu Bienvenu Lamah, le procès a été renvoyé à une date ultérieure pour la poursuite des débats.