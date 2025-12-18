À 72 heures du début de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé plusieurs chiffres records liés à l’organisation du tournoi. Lors d’un point de presse animé le 17 décembre à Rabat, le Secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a annoncé la vente de plus d’un million de billets, 5 500 demandes d’accréditation, ainsi que la diffusion de la compétition dans 84 pays à travers le monde.

L’heure est aux derniers réglages pour l’organisation de la 35e édition de la CAN, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochains au Royaume du Maroc. À date, tous les indicateurs montrent que le pays hôte est en passe d’offrir l’une des compétitions les plus abouties du continent, comme l’a affirmé le Secrétaire général de la CAF : « Cette édition sera la meilleure CAN jamais organisée. C’est la CAN de tous les records »,a déclaré Véron Mosengo-Omba.

Plus d’un million de billets vendus, six matchs de poules à guichets fermés

L’engouement et la ferveur se font déjà sentir au niveau de la billetterie. Le Comité local d’organisation, en collaboration avec la CAF, annonce l’écoulement de plus d’un million de billets dans le cadre de cette CAN 2025. Un chiffre record qui témoigne de l’intérêt manifeste des supporters pour la compétition.

Pour cette édition, la diaspora africaine occupe une place centrale. Selon la CAF, après le Maroc, la France, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas figurent parmi les principaux pays acheteurs de billets. Véron Mosengo-Omba a souligné que : « Cette affluence montre que la compétition a réveillé la diaspora africaine. Nous n’avons jamais disputé une CAN avec un tel engouement. »

Par ailleurs, deux sélections disputeront leurs matchs de poules à guichets fermés. Il s’agit du pays hôte, le Maroc, et de son voisin l’Algérie, logée dans la poule E, qui évoluera à Rabat, au stade Prince Moulay-Hassan.

Un fort intérêt médiatique marqué par 5 500 demandes d’accréditation

Les chiffres révèlent également un fort intérêt des médias pour la compétition. La CAF indique avoir reçu plus de 5 500 demandes d’accréditation de journalistes et de photographes, ainsi que 1 000 demandes relatives aux droits de diffusion télévisée pour les 52 matchs programmés. Cette forte affluence médiatique s’explique par l’envergure et la visibilité mondiale du tournoi. La CAF précise par ailleurs que les rencontres seront diffusées dans plus de 84 pays.

Cependant, plusieurs chaînes de télévision africaines ont exprimé leur mécontentement face à la nouvelle stratégie de commercialisation adoptée par la CAF. Selon elles, les télédiffuseurs africains n’auraient accès qu’à 32 des 52 matchs prévus, une limitation qu’ils rejettent fermement. Dans une déclaration collective, ces chaînes ont réaffirmé leur volonté« d’assurer à nos populations un accès total à l’ensemble des matchs », estimant qu’une compétition d’une telle envergure doit rester un événement partagé par tous.