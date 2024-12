La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’ancien chef d’État français, confirmant ainsi sa condamnation en appel à trois ans de prison, dont un an ferme, ce mercredi 18 décembre 2024. Nicolas Sarkozy, 69 ans, n’ira pas en prison, mais il purgera sa peine sous bracelet électronique.

Cette condamnation concerne l’affaire des écoutes, également appelée “Bismuth”. Bien qu’il échappe à l’incarcération, cette peine reste exceptionnelle. “Jamais une sanction aussi sévère et humiliante n’avait été infligée à un ancien président en France”, souligne Courrier International.

Par ailleurs, cette décision précède un nouveau procès. Nicolas Sarkozy doit comparaître à partir du 6 janvier 2025, pendant quatre mois, devant le tribunal de Paris dans l’affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Sur Facebook, Sarkozy a réagi, dénonçant une injustice à son encontre et clamé son innocence. “Mais je ne suis pas décidé à accepter l’injustice profonde qui m’est faite. Mes droits de justiciable ont été bafoués tant au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que de celle du Conseil constitutionnel. Le recours que je forme devant la CEDH pourra conduire hélas à faire condamner la France. Cela aurait pu être évité si j’avais bénéficié d’une analyse juridique sereine. Dois-je comprendre que mon rôle politique passé et les oppositions que j’ai soulevées ont créé le climat corporatiste et politique qui a abouti à cette décision ? Je veux redire ma parfaite innocence et demeure convaincu de mon bon droit. Ma détermination est totale sur ce dossier comme sur les autres. La vérité finira par triompher. A ce moment-là, chacun aura à rendre compte devant les Français”, a-t-il posté.