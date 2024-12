Alors que l’opération de démantèlement des zones criminogènes dans le Grand Conakry est marquée par des épisodes de violence, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) a rappelé à l’ordre les forces de défense et de sécurité.

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans la capitale, le parquet général de Conakry a mandaté la police et la gendarmerie pour démanteler ces zones à risques. Toutefois, face aux plaintes des citoyens dénonçant des exactions, l’organe d’orientation de la transition a invité les forces de défense et de sécurité à “respecter les règles de bonne conduite”, notamment :

Protéger et défendre les droits fondamentaux de la population lors des opérations de sécurisation et de démantèlement ;

Garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens sur les voies publiques ;

N’utiliser la force que “lorsque cela est indispensable et dans les limites imposées par la situation”.

“Le CNRD félicite l’ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur engagement constant et les encourage à observer rigoureusement ces règles pour le bien-être des populations”, précise le communiqué signé par le chef d’état-major général des armées, le général de corps d’armée Ibrahima Sory Bangoura.