À l’occasion de la Journée mondiale des migrants, célébrée le 18 décembre de chaque année, Afrobarometer a publié un rapport alarmant sur la migration. Selon les données recueillies, près de la moitié des Africains ont envisagé d’émigrer en 2024, marquant une augmentation notable par rapport aux chiffres observés entre 2016 et 2018.

Le rapport souligne également que la recherche d’opportunités professionnelles et le désir d’échapper aux difficultés économiques constituent les principales raisons d’émigrer.

“En moyenne, à travers 24 pays africains sondés en 2024, près de la moitié (47%) des répondants déclarent avoir envisagé de déménager pour vivre dans un autre pays, dont 27% qui ont beaucoup pensé à l’émigration. La pensée à l’émigration est plus fréquente au Libéria (78%), en Gambie (68%), au Cap-Vert (64%) et au Ghana (61%)”, indique le rapport.

En revanche, très peu de Tanzaniens (9%) expriment le souhait de partir. En moyenne, à travers 22 pays régulièrement sondés en 2016 et 2018, la proportion de citoyens ayant pensé au moins un peu à l’émigration a augmenté de 9 points de pourcentage, avec des augmentations à deux chiffres enregistrées au Libéria (28 points de pourcentage), à Maurice (27), au Nigéria (21), au Ghana (20), au Cameroun (15), en Namibie (12), en Gambie (12) et au Zimbabwe (11).

Les destinations les plus populaires pour les émigrants potentiels sont l’Amérique du Nord (31%) et l’Europe (29%).

Cependant, près d’un quart, soit 22%, envisageaient de déménager vers un autre pays de la sous-région ou ailleurs sur le continent africain.

Parmi ceux qui ont envisagé de migrer, environ la moitié (49%) justifient le départ par la recherche d’emploi comme la raison la plus importante, tandis que 29% sont motivés par le désir d’échapper aux difficultés économiques ou à la pauvreté.

Par ailleurs, si le désir de migrer a augmenté dans de nombreux pays, la Tanzanie se distingue comme le seul pays où les intentions d’émigration ont diminué, tandis que l’Amérique du Nord et l’Europe sont les destinations les plus prisées, même si une proportion importante de migrants potentiels préféreraient s’installer dans un autre pays en Afrique.