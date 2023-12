Le président de la transition a réagi suite à l’explosion enregistrée dans la nuit du 17 au 18 décembre au dépôt principal d’hydrocarbures situé au centre ville de Kaloum.

Colonel Mamadi Doumbouya présente ses condoléances aux victimes et à leurs familles et exprime son soutien aux blessés, qui selon lui, ont été immédiatement pris en charge par l’Etat.

Le chef de la junte guinéenne salue aussi la promptitude avec laquelle les services de sécurité sont intervenus pour porter secours aux sinistrés.

“Je tiens à présenter mes condoléances attristées aux familles des victimes ainsi qu’au peuple de Guinée, je souhaite prompt rétablissement aux blessés qui sont immédiatement et entièrement pris en charge par l”État. Je félicite les Forces de Défense et de Sécurité, les différentes unités de secours publics et privés pour leur prompte réaction en vue de porter secours aux sinistrés et maîtriser l’incendie”.

Colonel Mamadi Doumbouya a fait savoir que des enquêtes sont déjà diligentées par le gouvernement pour connaître les causes exactes de l’incendie ainsi que le bilan humain et matériel de ce drame.

En attendant, les conclusions de ces enquêtes, il appelle le peuple de Guinée à la solidité et à la prière pour la nation pendant ces moments de dure épreuve.

Selon un bilan non officiel, 11 morts et 60 blessés dont 13 femmes ont été enregistrés à la suite l’exposition au dépôt d’hydrocarbures.

Le gouvernement s’abstient de donner un bilan provisoire . «Je ne vais pas dire, à présent, le nombre de mort et de blessés. Un communiqué ultérieur viendra donner des informations sur le nombre de morts et de blessés », a déclaré le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général à retraite Bachir Diallo.