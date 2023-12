La solidarité des pays limitrophes n’ont pas tardé quelques heures seulement après l’explosion au dépôt du carburant dans le centre ville de Kaloum.

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile, Bachir Diallo, a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour contenir la propagation des flammes. Il a également annoncé l’arrivée imminente des équipes de secours sénégalaise et malienne. « Nous sommes à Kaloum à Corinthie où se trouve l’unique dépôt de carburant pour toute la République et comme vous le savez dans la nuit du dimanche à lundi 18 décembre 2023 un incendie s’est déclenché sur ce dépôt. Toutes les dispositions ont été prises pour maîtriser cet incendie. A l’heure où je parle, l’incendie a été contenu. Comme dans toutes situations d’incendie, il y a une solidarité internationale qui s’est manifestée.

Le Sénégal a embarqué une équipe composée de médecins et de spécialistes en incendie qui arrive, le Mali et d’autres pays sont annoncés. J’invite tous les citoyens de Kaloum et au-delà de se tranquilliser et d’observer la discipline pour permettre aux services chargés de lutter contre cet incendie de faire efficacement leur travail.

Les citoyens qui se trouvent au point 8 novembre, je l’ai invité à rester là-bas parce que si tout le monde vient à Kaloum on ne pourra pas lutter efficacement contre l’incendie. Il y a eu un certain nombre de blessés, mais pour le moment on ne connaît pas le bilan exact et également de cas de mort.

Les blessés ont été pris en compte à l’hôpital Donka, Ignace Deen, aux services de santé des forces armées et à l’hôpital Sino-guinéen. Il est interdit à toutes les stations de vendre des carburants jusqu’à nouvel ordre ».

L’aide humanitaire pour porter assistance aux victimes commence déjà à s’organiser dans l’enceinte de la mosquée Fayçal.