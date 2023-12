Suite à l’explosion au dépôt d’hydrocarbures à Kaloum, dans la nuit du dimanche 17 à lundi 18 décembre 2023, la population de Conakry se mobilise pour apporter de l’aide aux sinistrés.

À la mosquée Fayçal de Conakry, la chaîne de solidarité s’intensifie. Selon une source proche de l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH), des personnes de bonne volonté ont apporté des biens et des vivres aux sinistrés. Il s’agit, pour la plupart, des produits de première nécessité. Des couvertures, des habits, des boissons, du pain, du lait, de l’eau minérale etc.

Les entreprises et les structures privées s’activent aussi pour aider au mieux les citoyens de Kaloum à surmonter cette épreuve.

Traoré Ibrahima est responsable de communication de Dabyor, une structure qui évolue dans la boulangerie qui, dès les premières heures, a offert un important lot de vivres aux rescapés. Il explique le motif de ce geste et encourage d’autres à faire de même. « Nous sommes là aujourd’hui, comme tout Guinéen face à cette épreuve assez affligeante qu’on a enregistrée cette nuit pour soutenir les habitants de Kaloum. Pour dire qu’on est avec eux et cette épreuve nous rappelle combien de fois l’unité d’action est importante. C’est pourquoi à Dabyor boulangerie, la directrice générale Djenabou Diallo a décidé d’offrir mille packs d’eau, mille pains et mille boîtes de sardines aux différents sinistrés qui sont là. Et nous allons rester ici pendant trois jours, le temps pour nous d’aider le maximum de personnes. Entre Guinéens, il faut qu’on s’entraide dans ces moments difficiles. C’est une Guinée qui est affligée, mais c’est une autre Guinée unie qui répond à cette épreuve ».

Les services de l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humaines sont à pied d’œuvre pour coordonner l’aide humanitaire accordée aux victimes.

Il faut rappeler que le drame a fait 13 morts, 178 blessés selon le bilan du ministère de la Santé. Pour le moment, le nombre de déplacés n’est pas connu mais un recensement est déjà lancé par les autorités.