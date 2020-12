Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires de Guinée se dit préoccupé par la fermeture prolongée des frontières guinéennes.

Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, 17 décembre 2020, le président de cette organisation a dénoncé «une haine noire» du pouvoir en place vis-à-vis des opérateurs économiques.

Chérif Mohamed Abdallah invite les opérateurs économiques concernés à recenser les pertes enregistrées depuis la fermeture de ces frontières avec le Sénégal, la Guinée Bissau et la Sierra Leone, afin de prendre des dispositions qui s’imposent.

Le GOHA s’est exprimé aussi sur la mort de Roger Bamba, militant de l’UFDG qui a rendu l’âme ce mercredi 16 décembre à l’hôpital Ignace Deen.

Communiqué !

Le groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) constate avec regret la fermeture prolongée des frontières guinéennes avec le Sénégal, la Guinée Bissau, la Sierra Leone depuis la veille de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier.

Depuis lors, des camions remplis de marchandises sont stationnés le long de la frontière envoyant transporteurs et opérateurs économiques au chômage.

Nous invitons les transporteurs à recenser tous ces camions et leur contenu accompagnés de la photocopie des cartes grises de tous les camions. Nous demandons à leurs responsables de me contacter immédiatement afin de prendre ensemble des dispositions par rapport à la situation parce que les autorités guinéennes font exprès pour détruire les biens des commerçants. C’est une violation systématique des textes de loi de la CEDEAO. Alpha Condé a une haine noire contre les opérateurs économiques guinéens. Cette haine a quitté le niveau national pour l’international. Le monde entier détient les preuves.

Nous demandons à tous les commerçants, concernés directement ou pas, de soutenir les concernés. Nous invitons les commerçants qui ont perdu des biens par rapport à la situation actuelle, de préparer leurs dossiers et me contacter pour pour que je leur dise là où ils seront déposés. Nous demandons également aux commerçants de ne recevoir que les émissaires du GOHA. Et toute personne qui se présente au nom du GOHA, les commerçants sont invités de vérifier auprès des responsables de l’organisation.

Nous présentons les condoléances les plus attristées à la famille de l’opposant Roger Bamba qui est mort en détention la nuit dernière à Conakry. Le GOHA dénonce et condamne fermement l’arrestation et l’emprisonnement arbitraire de plusieurs centaines d’opposants au troisième mandat d’Alpha Condé.

Le 17 décembre 2020

Chérif Mohamed Abdallah Haïdara Président du groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA)