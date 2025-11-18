Abdoulaye Yéro Baldé, candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, a annoncé ce mardi 18 novembre 2025 la nomination officielle des premiers responsables de son directoire de campagne.

Il s’agit de Monsieur Aboubacar Sidiki Kaba, choisi pour le poste de Directeur de campagne, et de Monsieur Joseph Maxime Bilivogui, nommé Directeur adjoint de campagne.

Profils des promus :

Aboubacar Sidiki Kaba est un spécialiste des ressources humaines, reconnu pour son expertise en gestion des talents et en développement organisationnel. Doctorant en Administration/Ressources humaines à l’Université du Québec à Trois-Rivières (Canada), il est titulaire d’un MBA de Sharda University (Inde).

Son parcours l’a conduit à occuper diverses fonctions au sein d’institutions nationales et internationales, ce qui lui confère une solide expérience en employabilité, en formation et en performance organisationnelle.

Joseph Maxime Bilivogui est un entrepreneur guinéen actif dans le secteur minier. Président d’Everest Holding S.A. et Directeur général de la Compagnie Guinéenne des Équipements, il pilote plusieurs projets industriels et accompagne de nombreuses PME. Engagé en faveur de la jeunesse, il dirige la CJDD et initie des programmes de formation et de leadership. Il poursuit un DBA en finance et s’impose comme une figure influente du développement économique et social en Guinée.

Cette équipe aura pour mission de coordonner les actions stratégiques, politiques et opérationnelles afin de porter le projet d’alternance crédible et indispensable à la transformation politique, économique et sociale de la Guinée.

La campagne du candidat Yéro Baldé s’inscrit dans une dynamique d’ouverture, de rassemblement et d’engagement citoyen, portée par des jeunes et des femmes qui nourrissent l’espoir d’une Guinée de progrès et de responsabilité. Elle vise à offrir aux Guinéennes et aux Guinéens une nouvelle perspective fondée sur la justice sociale, la transparence et le développement inclusif.