Le Syli national a bouclé sa fenêtre internationale FIFA ce mardi face au Niger à Casablanca. Dans une rencontre disputée au stade de Berrechi, les guinéens ont concédé un match nul ouvert contre le Mena du Niger. Un résultat qui permet au technicien, Paulo Duarté de garder son invincibilité sur le banc de la sélection nationale.

Dès le coup d’envoi les Nigériens ont mis vite le pied sur le ballon sans autant trouver le chemin des filets. Après une demi-heure de jeu, le Syli national a renversé la domination, mais sans animation offensive. Les deux équipes partent aux vestiaires avec un score de parité.

Deuxième période : la Guinée frappe d’entrée, le Niger renverse

A la reprise, Paulo Duarté apporte des changements tactiques notamment l’entrée de Aliou Badara Baldé pour apporter une solution dans les transitions offensives.

Un choix qui va vite payer puisque c’est le même joueur qui va ouvrir le score pour les Guinéens à la 60ème. Ce deuxième but en sélection du numéro 10 permet aux siens d’imposer leur jeu sur les Nigériens.

Après plusieurs échecs devant les cases de Soumaïla Sylla, le Niger trouve finalement la solution par coup de pied arrêté à 4 minutes de la fin du temps réglementaire.

Score final, 1 but partout entre Guinéens et Nigériens.

Les hommes de Paulo Duarté clôturent ainsi cette fenêtre internationale par une victoire et un match pour 3 buts marqués et 1 but concédé.