Le parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a célébré ce samedi 18 novembre 2023, les 16 ans de Cellou Dalein Diallo à la tête de cette formation politique. L’occasion a été pour l’ex parti au pouvoir, le RPG du Pr Alpha Condé d’adresser un message de félicitation à l’ancien Premier ministre guinéen et de lancer des piques au Cnrd, la junte guinéenne.

Dans un discours lu au siège de UFDG, Lansana Komara membre du bureau politique national du parti jaune a fait savoir qu’en ces moments « solennels de célébration des 16 années de Présidence de L’UFDG assumée par Mr Cellou Dalein Diallo », il est venu au nom du président du RPG Arc-en-ciel, Pr Alpha Condé et au nom de tous les membres de la direction nationale du parti, ainsi qu’au nom de toutes les militantes et militants, adresser ses chaleureuses félicitations à Elhadji Cellou Dallein Diallo singulièrement et à tous ses compagnons de parcours.

« En vous remerciant pour cette invitation qui nous a été faite et qui fût très appréciée par tous les membres de la direction Nationale de notre parti, je voudrais vous exprimer notre attachement aux valeurs cardinales de notre doctrine de rassemblement du Peuple de Guinée fondée sur l’indivisibilité toutes les fois que la nation est menacée ».

Dans le même sillage, l’ancien ministre de l’Enseignement professionnel a fait cas de la désolation de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens suite au coup d’État « sanglant » du 05 septembre 2021. «Cette désolation multidimensionnelle est plus visible avec des officiers d’armes qui ne veulent pas respecter leurs paroles d’officiers. C’est bien pourquoi nous sommes dans une transition qui ne voile plus les velléités de la junte militaire de se maintenir au pouvoir. Au RPG-Arc-En-Ciel nous sommes convaincus que les forces du changement démocratique ne résident qu’au sein des forces vives que nous animons ensemble avec courage et détermination. Pour nous tout le reste n’est que de l’utopie. L’union fait la force est donc le slogan par lequel nous justifions notre présence parmi vous aujourd’hui ».