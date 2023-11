L’insécurité refait surface dans la commune urbaine de Kankan. Dans la soirée du vendredi 17 novembre 2023, aux environs de 18h, un enseignant a été victime d’une attaque à main armée.

Lors de cette attaque, deux jeunes filles âgées de moins de 20 ans ont reçu des balles tirées par les assaillants. « Hier après mes séances de révisions avec mes élèves à 18h, j’ai pris ma moto pour regagner ma maison, en cours de route j’ai été suivi par des bandits au nombre de 3 sur la moto. Je devais passer à la commune pour prendre madame et rejoindre la maison, juste à côté du stade il y a un couloir, c’est là que les bandits ont donné un coup à ma moto pour un premier temps. J’ai été déséquilibré, mais je ne suis pas tombé, après ils m’ont donné un deuxième et nous sommes tombés ensemble, je me suis vite relevé et je leur ai demandé : c’est quoi le problème ? Ils m’ont dis que tu n’as rien vu d’abord, on va te tuer aujourd’hui. C’est ainsi que j’ai dis que si c’est à cause de mes biens, de les prendre et me laisser sain et sauf. Automatiquement, ils ont braqué leurs armes sur moi, c’est là que j’ai pris la poudre d’escampette en rentrant dans une cours qui était proche. Immédiatement ils ont tiré 2 balles, ça trouvait que les enfants étaient à l’intérieur de la cour en train de jouer, les balles ont touché une sur les fesses et l’autre sur le dos », explique Yacouba Condé, victime de cette attaque.

Lors de cette attaque à main armée, l’enseignant dit avoir perdu beaucoup d’objets de valeur. « Ils ont pris ma moto Appache 160 de couleur noir, mon téléphone Samsung Android S8, mon ordinateur, une somme de 500.000fg, y compris tous mes documents ».

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que la vie des deux jeunes filles n’est plus en danger, car les belles ont été retirées de leurs corps. Elles sont alitées à l’hôpital régional de Kankan.

Mamoudou Aimé Césaire Condé, correspondant régional à Kankan