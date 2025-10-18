La Guinée franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique. À l’occasion de la clôture de l’atelier national sur l’évaluation du paysage de l’intelligence artificielle (AILA), ce vendredi 17 octobre, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a annoncé la volonté du gouvernement de doter le pays d’une stratégie nationale d’intelligence artificielle (IA) axée sur l’éthique, la transparence et l’inclusion.

«Nous voulons mesurer précisément nos forces, nos fragilités, définir les écarts qui nous séparent des meilleurs standards, puis concevoir une stratégie nationale d’IA adaptée à notre réalité socio-économique, à notre culture et à nos aspirations », a déclaré la ministre.

Cette démarche, portée par le département de l’Économie numérique, vise à dresser un état des lieux complet de l’écosystème guinéen de l’intelligence artificielle à travers l’outil AILA, qui évalue cinq piliers essentiels : infrastructure numérique, compétences, gouvernance, éthique et cadre réglementaire.

Pour Rose Pola Pricemou, cette évaluation reflète une volonté claire du gouvernement: garantir un développement de l’IA respectueux des droits humains, de la protection des données et de l’équité. «Cet atelier pose des fondations solides pour une stratégie nationale fondée sur la transparence, la responsabilité, l’inclusion et le respect des droits humains », a-t-elle souligné.

La ministre a rappelé que la Guinée dispose désormais de leviers stratégiques pour accélérer sa mutation numérique. Parmi eux :

L’inauguration du data center national,

Le rapatriement du domaine .gn,

Le projet d’un deuxième câble sous-marin,

Et l’interconnexion avec les pays voisins.

« Ces avancées traduisent la volonté du pays de faire des technologies émergentes un pilier du développement durable et inclusif », a ajouté Mme Pricemou.

L’atelier a également permis de présenter les grandes orientations de la future feuille de route nationale en matière d’intelligence artificielle. Celle-ci comprendra :

L’élaboration d’une stratégie d’IA éthique et durable,

L’adoption d’un cadre juridique adapté,

La formation de talents locaux,

Le soutien à l’innovation,

Et la participation citoyenne.

En conclusion, Rose Pola Pricemou a appelé l’ensemble des acteurs publics et privés à s’engager collectivement pour bâtir la confiance et faire de l’intelligence artificielle un levier du progrès collectif. «Nous voulons une IA fondée sur la transparence et la responsabilité », a-t-elle insisté, soulignant que cette ambition s’inscrit dans la vision d’une Guinée connectée, inclusive et tournée vers l’avenir.