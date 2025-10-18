Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a désigné son candidat pour l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. L’information a été confirmée à Guinée360 ce samedi 18 octobre 2025 par Mohamed Cissé, porte-parole du parti.

À un peu moins de trois mois du scrutin, le PEDN a réitéré sa confiance à son président, Lansana Kouyaté, pour porter les couleurs du parti lors de cette échéance électorale.

« Je vous le confirme : Lansana Kouyaté sera le candidat du PEDN », a déclaré Mohamed Cissé.

Cette décision, qui entérine le choix effectué lors du congrès national du parti tenu en janvier dernier, confirme la volonté du PEDN de s’imposer comme l’une des principales forces politiques du pays.

Ancien Premier ministre de Guinée en 2007, Lansana Kouyaté n’en est pas à sa première participation à une élection présidentielle. Il avait déjà été candidat en 2010, puis en 2015, face à Alpha Condé.

L’annonce de sa candidature intervient dans un contexte politique incertain, marqué par les interrogations autour de la participation de plusieurs figures majeures de l’opposition, notamment Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré.