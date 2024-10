La Société d’Électricité de Guinée (EDG) a organisé, ce vendredi 18 octobre 2024, un atelier d’information et de sensibilisation sur l’efficacité énergétique et l’utilisation des compteurs prépayés dans le secteur public. Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale d’installation de ces compteurs, visait à informer et mobiliser les acteurs du secteur public pour une gestion plus responsable de l’énergie.

Pendant près de quatre heures, les cadres de l’EDG, sous la direction d’Elhadj Gandho Barry, ont présenté le fonctionnement et les avantages des compteurs prépayés. Ces dispositifs de dernière génération sont équipés d’un système de sécurité contre les surtensions et les variations de courant, garantissant ainsi une protection accrue pour les utilisateurs. Ils permettent également de maîtriser sa consommation énergétique en temps réel, limitant ainsi les dépassements et évitant des factures élevées. De plus, ces compteurs peuvent être rechargés à tout moment, offrant une gestion plus flexible de l’énergie.

Dans son intervention, Elhadj Gandho Barry, Directeur Général de l’EDG, a souligné l’importance d’adopter un comportement éco-responsable au quotidien. « Le sujet est crucial, mais ce n’est pas quelque chose qui se résout en une heure ou lors d’un atelier. C’est un enjeu quotidien qu’il faut intégrer dans nos comportements. C’est pourquoi nous parlons d’éco-gestes », a-t-il expliqué.

S’adressant aux correspondants énergie présents, il a rappelé leur rôle clé dans la gestion de la demande énergétique au sein des bâtiments publics, les encourageant à collaborer étroitement avec les différentes parties prenantes de leurs ministères ou institutions. Le Directeur Général a également insisté sur l’importance de lutter contre les branchements illégaux, tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays, et a appelé à mettre fin à la tolérance envers ce phénomène.

Le Secrétaire Général du ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Bachir Camara, a rassuré les participants sur les intentions de la nouvelle direction. « La nouvelle direction de l’EDG, qui initie l’installation des compteurs prépayés, n’a pas pour but de pénaliser les populations, mais de s’assurer qu’elles utilisent l’énergie mise à leur disposition de manière efficace. »

Il a également encouragé la population à adopter ces nouveaux compteurs, soulignant les économies qu’ils pourraient générer tout en assurant une consommation plus rationnelle. « Avec un changement de comportement, c’est du gagnant-gagnant », a-t-il affirmé.

Cet atelier marque une étape importante dans les efforts de l’EDG pour moderniser le système de consommation énergétique en Guinée et promouvoir une culture de l’efficacité énergétique, essentielle pour relever les défis actuels liés à la gestion de l’énergie dans le pays.