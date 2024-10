Le service météorologique national a émis ce jour, 18 octobre, une nouvelle alerte concernant un risque d’inondation dans les régions de la Moyenne et de la Basse Guinée. Selon le communiqué, des orages et des averses modérées sont attendus entre 18h et 23h dans les localités situées au nord-ouest de ces régions, incluant la capitale Conakry et ses environs.

Les prévisions font état d’orages accompagnés de pluies intenses qui pourraient provoquer des inondations localisées dans les zones vulnérables. Bien que le risque d’inondation soit qualifié de “modéré”, la situation pourrait affecter significativement les infrastructures et la vie quotidienne, particulièrement dans les quartiers non adaptés aux fortes pluies.

Conséquences Potentielles par Secteur

– Santé: Les pluies abondantes pourraient entraîner la pollution des eaux, augmentant ainsi le risque de propagation de maladies hydriques, telles que le choléra et la typhoïde.

– Urbanisme: Les zones à forte densité, notamment les habitations mal construites ou non adaptées aux intempéries, pourraient subir des inondations. Des éboulements sont également à craindre dans les zones à relief.

– Transports: La visibilité réduite sur les routes et les retards dans les ports sont attendus. Les conducteurs sont invités à faire preuve de prudence, tandis que les navires devront probablement attendre de meilleures conditions pour naviguer.

– Travaux Publics: Le mauvais temps pourrait ralentir les chantiers en cours et provoquer la dégradation des routes, aggravant ainsi l’état des infrastructures.

– Agriculture: Les exploitants agricoles sont également concernés par ce phénomène, avec un risque accru d’inondation des champs, ce qui pourrait endommager les cultures et compromettre les récoltes.

Les autorités exhortent les habitants des zones à risque à prendre des précautions. Il est recommandé de rester informé via les bulletins météorologiques et d’éviter les déplacements non essentiels durant la période d’alerte. Les riverains des zones inondables sont encouragés à prendre des mesures pour protéger leurs biens et à envisager une évacuation si nécessaire.