Rencontré sur le terrain ce dimanche 18 octobre par un journaliste de notre rédaction, le président de la Plateforme des jeunes de l’axe pour la démocratie et le développement (PJDD), a dressé le bilan de la journée électorale.

Dans son intervention, Ibrahima Aminata Diallo a évoqué des «manquements graves» dans le processus des opérations de vote.

L’activiste de la société civile parle des anomalies, qui selon lui, risquent de remettre en cause la crédibilité du scrutin.

«Nous avons déployés des observateurs sur toute l’étendue du territoire national. Nous avons sillonnés les cinq communes de Conakry, mais le constat s’est avéré que la commune de Ratoma a beaucoup plus de problèmes que les autres», explique t-il

Dans la commune de Ratoma, poursuit-il, il y a une confusion totale qui est créée dans des nombreux bureaux de vote.

«On crée des centres on crée plus de quatre ou bureaux de vote, on envoie une seule équipe de commission électorale. Et vous trouverez deux listes électorales plus une seule urne pour deux bureaux de vote, on a constaté cela à yembeya et à Hamdallaye», a-t-il ajouté

L’autre phénomène constaté par l’équipe d’observation électorale de la PJDD, c’est l’utilisation des ordres de mission de voyage par certains partis politiques, notamment le RPG, pour faire voter des personnes dans des bureaux de vote.

«De fois vous trouverez deux délégués d’un même parti politique dans un même bureau de vote, une chose qui est contraire au code électoral », dénonce Ibrahima Aminata Diallo , qui affirme avoir constaté une certaine influence dans certains bureaux de vote.

Ce qui est plus inquiétant dans cette situation estime l’activiste « c’est parce que nous n’avons pas constaté cela dans les communes de dixinn, Matam et Kaloum. C’est beaucoup plus fréquent à Ratoma», conclut-il