À l’approche du référendum constitutionnel prévu ce dimanche 21 septembre 2025, l’ambassade des États-Unis en Guinée a appelé ses ressortissants à faire preuve de prudence. Dans un communiqué publié ce mercredi 17 septembre sur ses canaux officiels, elle recommande de limiter les déplacements non essentiels le jour du scrutin.

À ce stade, aucune mesure de restriction de circulation n’a été officiellement annoncée par les autorités guinéennes. Toutefois, comme cela est souvent le cas à la veille d’un scrutin, de telles dispositions pourraient être mises en place.

En attendant, l’ambassade invite ses citoyens et son personnel à faire preuve de vigilance accrue. « Le référendum constitutionnel prévu pour le dimanche 21 septembre 2025 aura lieu comme prévu. Le gouvernement de la Guinée s’engage à garantir l’intégrité et la sécurité des électeurs ainsi que des bureaux de vote. Des restrictions de circulation des véhicules pourraient être mises en place à Conakry et dans l’ensemble du pays. Ces restrictions sont généralement confirmées la veille de l’événement », précise le communiqué.

L’ambassade encourage également ses ressortissants à adopter plusieurs mesures de précaution : suivre les informations diffusées par les médias locaux, limiter les déplacements non essentiels et rester attentifs à leur environnement.

Depuis plusieurs années, les périodes électorales en Guinée sont souvent marquées par des tensions et des violences. À travers ce message, les États-Unis cherchent à prévenir tout risque pour leurs ressortissants, dans un contexte d’incertitude entourant la tenue du scrutin, largement boycotté par les Forces Vives.