Contrairement à d’autres leaders politiques membres des Forces Vives de Guinée (FVG), le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Lansana Millimouno, a appelé les Guinéens à se rendre aux urnes le 21 septembre prochain. Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi à la Maison commune des journalistes, il a également critiqué le contenu du projet de nouvelle Constitution.

Pour le leader du BL, « le boycott n’est pas une option ». Selon lui, cet appel lancé par certains acteurs politiques membres des Forces Vives « est stérile ». À l’inverse, il affirme que « le NON est libérateur », soulignant l’importance pour le peuple de s’exprimer dans les urnes plutôt que de s’abstenir.

« Chaque fois que l’opposition appelle au boycott, elle affaiblit le peuple. Le boycott a permis aux manipulateurs de triompher. Nous ne répéterons pas l’histoire. C’est pourquoi nous vous appelons à voter massivement le NON. Le NON est libérateur. »

Critiquant le contenu du projet de Constitution, Faya Millimouno estime que celui-ci ne répond pas aux attentes des Guinéens :

« Cette Constitution, qui devrait nous rassembler, devient en réalité une option pour l’impunité. Avec cette nouvelle Constitution, le pays aura un président sans limite et sans contrôle. »