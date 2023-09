Le président de la transition doit s’envoler, ce lundi 18 septembre 2023 aux États-Unis où il prendra part aux travaux de la 78e assemblée générale de l’Onu. Il a déjà été précédé par certains membres du gouvernement dont le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, et le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo.

En marge de cette assemblée générale, colonel Mamadi Doumbouya doit conférer avec ses compatriotes. Sauf changement de programme, il effectuera la prière du vendredi à la mosquée Futa Islamic Center à Bronx.

Cette annonce a provoque l’ire du secrétaire fédéral de l’UFDG, Amadou Diallo qui a appelé à la mobilisation pour empêcher la délégation du président de la transition d’avoir accès à la mosquée.

«Ousmane Gaoual est en train de faire la propagande pour le CNRD pour venir prier dans notre mosquée à Bronx ici. Nous avons déjà alerté la police. Nous leur (Ousmane Gaoual et à la délégation du CNRD, ndlr) disons que nous ne voulons pas de problème chez nous ici. Nous demandons à nos sages, amis, alliés d’intercéder auprès de Ousmane Gaoual pour ne pas qu’ils viennent semer le désordre ici. Nous ne voulons pas de conflit ici…S’ils transportent des conflits ou des cris ici, ils seront interpellés et jugés et qu’ils comprennent aussi que notre mosquée sera fermée », rapporte Africaguinee.com.

Cette sortie du fédération de l’Ufdg a fait réagir le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo. «La séparation entre la religion et la politique est impérative pour préserver l’harmonie sociale et le respect des croyances individuelles. Il est inquiétant de constater que certains responsables de l’UFDG semblent mêler ces sphères sensibles, propageant ainsi la haine avec l’aval de Cellou Dalein Diallo. Il est crucial de condamner fermement cette confusion entre foi et politique, car elle nuit à la crédibilité du parti. Garder le silence face à cette instrumentalisation religieuse à des fins politiques est inacceptable. Nous exhortons la direction nationale à prendre publiquement position en faveur de la séparation claire entre religion et politique. Il est de notre devoir de promouvoir un débat politique respectueux, éloigné de tout extrémisme religieux», a-t-il posté sur Facebook.

Les conseil de la mosquée Futa Islamic Center ont condamné via un communiqué les propos du fédéral de l’UFDG. « Les autorités, les imams et les sages de New York rappellent à la communauté et à tous les fidèles musulmans que le Fouta Islamic Center est une maison de Dieu et, par conséquent, tous les fidèles musulmans et non-musulmans sont les bienvenus dans notre mosquée qui est un lieu de prière et de recueillement pour tous. Les autorités de de Mosquée Futa Islamic Center déplorent les propos déshonorants tenus par M. Amadou Diallo, fédéral de l’UFDG de Bronx tendant à proférer des menaces à l’encontre de certains de nos frères musulmans guinéens. Nous condamnons cette attitude et rappelons que ces genres de propos ne sont pas acceptables entre nous. Et par conséquent, nous invitons les membres de notre communauté à œuvrer pour la préservation de la paix et la quiétude sociale. Nous rappelons que personne n’est habilité à parler au nom de la mosquée à part son porte-parole et que tout fauteur de trouble sera tenu responsable devant la loi. Tout musulman est libre de venir s’acquitter tranquillement de ses prières et obligations religieuses dans notre mosquée», précise le conseil de la mosquée Futa Islamic Center.

Faut-il rappeler que les Forces vives de Guinée opposées à la conduite de la transition par le CNRD avait menacé de manifester contre la délégation du colonel Mamadi Doumbouya à la 78e assemblée générale de l’ONU.