Près de quinze ans après le massacre du 28 septembre 2009, le processus d’indemnisation des victimes se poursuit en Guinée. Selon Me Alpha Amadou DS Bah, avocat des parties civiles, la majorité des personnes concernées ont déjà reçu leur indemnisation, même si les opérations connaissent actuellement une pause liée au congé des membres de la commission.

Lancé en mai dernier, ce processus n’est pas encore achevé. « Les opérations reprennent dès le retour des membres de la commission », a confié à Guinée360, ce lundi 18 août, Me Alpha Amadou DS Bah, président de l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme (OGDH) et avocat des parties civiles.

Lors d’une récente déclaration, le Premier ministre Bah Oury a annoncé avoir déjà perçu une indemnisation de 200 millions de francs guinéens. Pour Me DS Bah, « la plupart des victimes identifiées lors du procès ont également reçu leur indemnisation ».

« Le processus n’est pas achevé parce que la commission d’indemnisation est en congé. Les 334 qui sont dans le jugement d’instance, la plupart des victimes ont été indemnisées », a-t-il expliqué, rassurant ceux qui n’ont pas encore perçu leur indemnité.

« Sur les 334, il reste une partie. Ça, ça va être fait après le congé des membres de la commission d’indemnisation. Pour le moment, les membres sont en congé », a-t-il insisté.

Concernant la décision du Premier ministre de reverser le montant qu’il a reçu aux personnes les plus démunies, Me Alpha Amadou DS Bah a préféré ne pas commenter. « Parce que, après tout, c’est son argent. S’il a décidé d’agir de la sorte, j’imagine qu’il a ses propres raisons », estime l’avocat.

Plus de dix ans après les crimes commis au stade du 28 septembre à Conakry, un procès historique s’est tenu durant deux ans et a abouti à la condamnation de plusieurs anciens hauts responsables du CNDD, dont Moussa Dadis Camara.

Conformément à la décision rendue le 31 juillet par le tribunal criminel de Dixinn, le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, a lancé le 13 mai 2025 le processus d’indemnisation des victimes.