La Chambre spéciale de contrôle de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a confirmé, ce jeudi 14 août 2025, l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire visant plusieurs anciens hauts responsables des Douanes.

Parmi les concernés figurent le général Moussa Camara, ex-directeur général, le colonel Macky Agreb Diallo, ancien directeur général adjoint, le lieutenant-colonel Fodé Camara, chef de division comptable, ainsi que Léonie Plegne.

Saisie par les avocats de la défense, qui espéraient obtenir une annulation de la décision initiale, la Chambre spéciale n’a pas donné gain de cause aux quatre cadres. Les conseils dénoncent ce qu’ils considèrent comme une obstruction du parquet spécial à la mise en liberté provisoire de leurs clients, estimant que leur maintien en détention est « illégal » au regard des articles 263 et 312 du Code de procédure pénale. Ils rappellent notamment que le dernier mandat de dépôt, renouvelé en avril dernier, avait été annulé par la Chambre de l’instruction.

Sur les sept recours introduits par la défense, la Chambre spéciale de contrôle de l’instruction a confirmé quatre ordonnances de prolongation et en a infirmé trois. Le général Moussa Camara et ses coaccusés font partie des cas confirmés.

Contacté, le substitut du procureur spécial près la CRIEF, Malick Marcel Oularé, confirme la décision :

« Aucun des quatre n’a été libéré. Ils demeurent en détention à la maison centrale. La Chambre a confirmé la prolongation et ils y resteront pour le moment. »

Il précise toutefois qu’une demande de mise en liberté peut être introduite « à tout moment », mais que son aboutissement dépendra de l’évolution des motifs ayant justifié la prolongation.

« Nous sommes encore en phase d’instruction, toutes les hypothèses restent possibles. Il serait prématuré de se prononcer davantage », a-t-il ajouté.