Après l’élection de Dansa Kourouma, Ibrahima Sory Diallo revendique la tête d’un groupe d’opposition constructive

Peu après l’élection de Dr Dansa Kourouma à la présidence de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale, Dr Ibrahima Sory Diallo, président du parti Alliance pour le Changement et le Développement (ADC) et député, a exprimé son soutien au nouveau président du Parlement. Il a également annoncé son ambition de diriger un groupe parlementaire issu de l’opposition dite « constructive ».

S’exprimant à l’issue de la séance inaugurale de l’Assemblée nationale, tenue ce vendredi au Palais du Peuple, le député a d’abord mis en avant les relations de confiance qu’il entretient avec Dr Dansa Kourouma.

« J’ai une grande confiance en Dr Dansa Kourouma, d’autant plus que nous avons travaillé ensemble sur plusieurs activités. Aujourd’hui, si la GMD, qui détient la majorité des sièges à l’Assemblée nationale, lui renouvelle sa confiance, je ne peux que soutenir ce choix », a-t-il déclaré.

Dr Ibrahima Sory Diallo a par ailleurs affirmé avoir personnellement voté en faveur du nouveau président de l’Assemblée nationale lors du scrutin organisé par le bureau d’âge. Pour lui, l’issue du vote traduit principalement le poids de la majorité parlementaire.

« Bien entendu, j’ai voté pour lui. Toutefois, il faut reconnaître que son élection est avant tout le résultat du soutien massif de la GMD. Il y a eu 18 bulletins nuls, ce qui montre que l’adhésion n’était pas totale, mais cela n’enlève rien à l’importance du soutien dont il a bénéficié », a-t-il expliqué.

Le président de l’ADC a également souligné l’absence de candidature concurrente lors de cette élection, estimant que cette situation témoigne d’une forme de consensus autour de la personnalité de Dr Dansa Kourouma.

« Il n’y a eu aucune autre candidature, ni du côté de la GMD ni du côté de l’opposition. Cela traduit une certaine adhésion autour de sa personne pour conduire les travaux de la 10ᵉ législature », a-t-il indiqué.

Au-delà de l’élection du président de l’Assemblée nationale, Dr Ibrahima Sory Diallo a évoqué la prochaine étape de la mise en place des groupes parlementaires. Il a annoncé son intention de prendre la tête d’un groupe se réclamant de l’opposition constructive.

« Je compte me positionner comme responsable d’un groupe parlementaire. Je suis le fondateur de l’opposition constructive et, comme vous le savez, deux groupes parlementaires de l’opposition devraient être constitués. La dynamique est en cours. Je suis déjà en contact avec les députés qui pourraient rejoindre ce groupe dans les prochaines heures », a-t-il déclaré.

Ces déclarations interviennent au lendemain de l’installation officielle de la 10ᵉ législature et de l’élection de Dr Dansa Kourouma à la tête de l’Assemblée nationale. Elles marquent le début des tractations autour de la formation des différents groupes parlementaires appelés à structurer les débats et les travaux législatifs au cours de cette nouvelle mandature.

Il convient de procéder que la 10ᵉ législature est structurée autour de trois groupes parlementaires : la mouvance GMD, l’opposition et le Centre.

Ces groupes parlementaires auront pour mission d’organiser les différentes sensibilités politiques représentées au sein de l’hémicycle et de contribuer au fonctionnement des activités législatives.