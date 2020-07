Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, l’Ong Guinée Solidarité Médicale (GSM) a offert ce 19 juillet 2020 de nombreux vivres et des kits sanitaires aux cinq quartiers les plus touchés par la pandémie à Conakry, soit un quartier par commune.

Ce don est composé de l’huile, du savon, du riz, des bavettes et des seaux pour le lavage des mains. Pr Selly Camara est le représentant légal de l’Ong Guinée Solidarité Médicale (GSM), qui est une ONG franco-guinéenne. Il soutient qu’au-delà du don, sa structure s’implique dans les volets communication, sensibilisation et information sur le Covid-19 pour que « les gens arrivent à respecter les gestes barrières. »

« Avant tout, nous savons que le Covid-19 a appauvri les populations. Les gens qui sont en isolement sont aujourd’hui des personnes affectées. Il ne faut pas seulement leur dire de se laver les mains, porter les bavettes pour se protéger, mais il faut aussi les accompagner, puisque ce sont des populations vulnérables. C’est pourquoi nous avons pensé à acheter des dizaines de sacs de riz, des dizaines de cartons de savon, des dizaines de bidons d’huile alimentaire, des millions de bavettes et des centaines de kits de lavage de mains pour venir en appui aux quartiers les plus vulnérables en rapport avec les maires des cinq communes conformément aux quartiers déjà identifiés par l’ANSS », a expliqué le Pr Selly Camara.

Mohamed Camara, 4ème Vice-maire de Matoto, s’est très heureux de recevoir cet appui de GSM, surtout que sa commune était l’une des zones les touchées par la pandémie : « La commune de Matoto a été l’une des communes les plus touchées par la pandémie de Covid-19 avec pour un départ plus de 500 contaminations. Mais aujourd’hui, avec tout ce qui a été mis en place, nous arrivons à contenir la pandémie. »

Se prononçant sur le geste de l’Ong, M. Camara apprécie la manière de faire, puisque ça évite l’exposition des victimes : « Vous savez, il y a des familles qui sont victimes, mais qui n’aiment pas être exposées. C’est pourquoi j’apprécie beaucoup cette manière de faire de l’ONG GSM. Envoyer à la commune, donner aux responsables des quartiers qui connaissent effectivement les concessions des victimes. »

Au des cinq quartiers bénéficiaires, Hadja Aissatou Kaliya Diallo, cheffe de quartier Simbaya I, remercie les donateurs : «Les dons nous vont droit au cœur parce que nous savons que nos quartiers en ont besoin. Dans mon quartier, il y a plus de 79 cas confirmés. On peut trouver dans une famille, 10 à 15 personnes malades. Si on nous surprend avec ces dons pour les cinq quartiers les plus touchés, nous ne pouvons que remercier les donateurs. »