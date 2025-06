Le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimouno, hausse le ton contre la gestion de la transition en Guinée. Dans un message publié, ce mercredi 18 juin 2025, sur sa page Facebook officielle, l’opposant appelle à un audit complet de la gouvernance du CNRD et à une réforme en profondeur de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

« La gouvernance CNRD doit être auditée et une autre CRIEF doit être mise en place pour juger autrement », a-t-il écrit.

Par cette déclaration, le leader du BL remet en cause la crédibilité du système judiciaire mis en place depuis l’arrivée du CNRD au pouvoir en septembre 2021. Il pointe notamment l’inefficacité de la CRIEF dans la lutte contre la corruption et les crimes économiques, estimant que cette juridiction n’a pas su répondre aux attentes des Guinéens en matière de transparence et de justice.

Faya Millimouno plaide ainsi pour la création d’une nouvelle juridiction, qu’il souhaite indépendante et impartiale, afin de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires du pays.

Cette sortie intervient dans un climat politique marqué par une montée des critiques contre la transition, à l’approche de l’échéance du 31 décembre 2024, date initialement fixée pour le retour à l’ordre constitutionnel.