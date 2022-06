Le RPG Arc-en-ciel a annoncé ce samedi 18 juin, qu’il ne participera pas à la marche pacifique projetée par le FNDC, la semaine à venir. Par la même occasion, le secrétaire exécutif de l’ancien parti au pouvoir invite d’ailleurs, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry d’ouvrir des enquêtes sur les tueries enregistrées lors des manifestations sous le régime d’Alpha Condé.

Lanssana Komara a indiqué que son parti est prêt à appartenir au les forces vives de la nation pour le dialogue avant tout affrontement. «Nous avons dit oui à notre appartenance aux forces vives de la nation avec les entités légalement et légitimement établies qui doivent se retrouver autour de la table avec le CNRD pour dialoguer avant tout affrontement. Il s’agit de partis politiques, d’organisations de la société civile et d’associations syndicales et religieuse», dira-t-il.

«Nous avons pris nos responsabilités en refusant de prendre part à toute manifestation programmée par le FNDC et ce, en tirant les leçons du passé et son cortège de tristes souvenirs. Le déraillement de train avec les assassinats les plus horribles, avec des personnes égorgées à Dixinn, dans la mosquée et des morts et blessés un peu partout à Conakry. C’est d’ailleurs pour nous, l’occasion de demander au procureur général Charles Wright d’ouvrir des enquêtes et d’appeler les uns et les autres à répondre de leurs actes », a invité le secrétaire exécutif du RPG Arc-en-ciel.

Lansana Komara a aussi ajouté que c’est »contre nature et irresponsable », pour le RPG Arc-en-ciel et ses alliés, de participer à une marche organisée par le front national pour la défense de la Constitution (FNDC). « Totalement contre nature et irresponsable. Nous n’oublions pas que nous avons un passé marqué par plus de 700 marches, Ebola et Covid-19 qui n’ont pas empêché le Pr Alpha Condé et son équipe de mener le pays à cette étape du développement. Cela se fait sentir aujourd’hui avec les chantiers en finition çà et là. L’électricité 24h/24, des hôpitaux modernes et des grandes écoles en attente d’inauguration. L’achèvement des réseaux routiers et la prolifération des hôtels de marque.»