Le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), dirigé par Aliou Bah, a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 17 mai 2025, à son siège. À cette occasion, le porte-parole du parti Moïse Diawara, a vivement critiqué le processus électoral en cours dans le pays qu’il qualifie d’une mise en scène.

Dans des propos directs et sans détour, Moïse Diawara a exprimé des doutes quant à la volonté du CNRD de mener une transition inclusive et transparente.

“Le CNRD n’est pas un parti politique, alors avec qui veut-il vraiment compétir ?”, s’est-il interrogé.

Concernant le recensement électoral à l’intérieur du pays, il a dénoncé des insuffisances majeures.

“Au niveau de l’aspect technique, quand on parle d’équipement, peut-être qu’à Conakry, la situation est meilleure. Mais quand on pense aux préfectures et districts, avec l’état de nos appareils qui ont besoin d’électricité, vous pouvez déjà imaginer la mascarade à venir.”

Pour lui, organiser des élections dans de telles conditions exclut toute possibilité de transparence.

“Si l’État décide d’organiser des élections dans un esprit d’exclusivité, de quelles élections parlent-ils ? Parce qu’en ce qui nous concerne, le CNRD n’est pas un parti politique. Quand il est arrivé, il a promis devant le peuple de Guinée qu’il ne serait pas candidat. Mais aujourd’hui, on découvre un autre visage du CNRD. Quand vous faites des promesses devant le peuple, mais que vous agissez ensuite de manière contraire, vous trahissez votre pays. Ils veulent vraiment compétir avec qui, si les préalables ne sont pas respectés ? À quoi bon se prononcer sur un processus ?”,s’est-il interrogé.

En conclusion, il a souligné que “notre pays mérite d’être dirigé avec un minimum de sérieux. Le monde évolue.”