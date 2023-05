Lors de la manifestation des Forces vives de Guinée, le 10 mai, un individu en civil a été aperçu avec une arme à Coza. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. L’homme en question est accusé d’avoir tiré sur les deux citoyens tués dans la zone, ce jour là.

A l’occasion d’une conférence de presse, ce mercredi 17 mai, le ministre de la justice a été interpellé sur ce cas. “Voir un homme à Coza avec un fusil et dire qu’on a vu un homme tirer sur les gens à Coza, seule la justice peut faire la lumière sur ça. Je n’ai jamais promis de faire quelque chose et que je ne l’ai pas faite. On peut ne pas aimer la personne de M. Charles, mais on sait que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis”, a déclaré Alphonse Charles Wright.

Poursuivant, il a promis que les tueries ne resteront pas impunies. “Tous ces cas de morts que ça soit les forces de défense, qui que ce soit, je vous donne ma tête à couper, l’intéressé répondra devant la justice. Mais qu’on ne fasse pas le travail de la justice à la place de la justice, qu’on n’accuse pas, qu’on ne fasse pas de rapprochement”.

A la question de savoir si l’individu a été arrêté, Charles Wright est resté évasif. “L’enquête est secrète. Au moment venu, l’audience sera publique”.