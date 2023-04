Crée le 9 janvier dernier, placé sous la tutelle du ministère de la Défense nationale, Mamady Doumbouya a inauguré l’Ecole préparatoire technique militaire à régime d’internat ce mardi 18 avril 2023, en présence du président Rwandais, Paul Kagamé.

Dans une optique de la culture d’excellence, le président de la transition mise sur la formation de ces tous petits pour redynamiser l’administration civilo-militaire guinéenne, dans les prochaines années.

« Ma vision est de réunir les enfants les plus brillants de notre nation autour d’un projet commun pour préparer le futur et tirer tous les autres enfants vers la culture de l’excellence. L’enjeu est d’obtenir les meilleurs cadres de l’administration civile et militaire dans un futur proche. Dans le but de faire de l’éducation, le socle du processus de refondation de notre État à travers la promotion du mérite et de l’excellence en donnant la même chance à toutes les filles et fils de notre pays », a-t-il déclaré

Pour Mamady Doumbouya, les structures de formation d’excellence comme l’école des officiers de la gendarmerie nationale, celle de l’état-major et du prytanée, mise en place, sont des instruments de souveraineté nationale.

« 64 ans après la création de l’armée guinéenne, il était indispensable que notre pays se dote d’écoles qui viennent renforcer les structures de formation déjà existante. Dans un processus transparent de sélection stricte, les enfants qui constituent la première formation sont issues de toutes les couches sociales et de toutes les régions du pays. L’option de création de ces 3 écoles comporte des avantages tant sur le plan financier, stratégique et nous permet de disposer d’un cadre de formation pour un plus grand effectif à moindre coût dans un environnement local adéquat. Ces institutions de formation que nous avons opérationnalisées en un exercice budgétaire, ne sont pas les simples écoles, elles font partie des instruments de souveraineté de notre pays », a ajouté le Président du CNRD.

Cette école préparatoire technique devra permettre selon le président de la transition, de développer chez les enfants, de la discipline, la rigueur, le civisme, l’amour du travail, l’esprit d’équipe bref le sens élevé du patriotisme. « C’est pourquoi j’invite le ministre de la Défense nationale, tous les membres du gouvernement et la hiérarchie militaire à tout mettre en œuvre pour la rentabilisation de ce Prytanée militaire ».

Pour rappel, le prytanée est une école préparatoire aux techniques militaire et civile qui forme des élèves de la 6ᵉ année ayant atteint l’âge de 10 ans minimum et n’excédant pas 13 ans.