La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a mis en place une série de sanctions contre les autorités de la transition guinéenne, dans le souci de faire accélérer le retour du pays à l’ordre constitutionnel. Parmi lesquels figurent l’interdiction de voyager pour les membres du Gouvernement et certaines institutions.

Ces mesures étaient perçus comme une façon d’isolé le Cnrd et les institutions de la transition du reste du monde et des institutions financières, pour l’amener à mettre de côté toute idée de se maintenir longtemps au pouvoir. Malheureusement, pour la Cédéao, ses sanctions n’ont d’effet que sur du papier. Et, c’est au porte-parole du gouvernement guinéen d’en faire remarquer. « La transition n’a fait que donner plus de vigueur à la coopération internationale », dixit Ousmane Gaoual Diallo.

Pour preuve, il rappelle la présence du ministre de l’Economie et de finances, Moussa Cissé à New York, auprès de la Banque Mondiale, et qui aurait obtenu une enveloppe financière. Quelques jours plutôt, le ministre de Justice, Alphonse Charles Wright était également au pays de l’oncle Sam. En outre, il faut signalé que le ministre Gaoual, lui-même était en Europe le mois dernier.

« La transition n’a fait qu’amplifier ces formes de relation et n’a fait que donner beaucoup plus de vigueur à la coopération internationale bi ou multilatérale. Vous voyez que récemment le ministre Moussa Cissé, lors de son séjour à New York a pu décrocher une enveloppe conséquente délivrée par la Banque mondiale pour venir assister la Guinée. Ça veut dire que la coopération internationale et notre présence, dans ces institutions, ne font que se renforcer », martèle-t-il.

Beaucoup de travaux sont effectués dans le pays sur financement étranger, mais aucun chantier n’a été suspendu, malgré la transition. La Chine et le Japon continuent à financer les infrastructures dans le pays.

L’échangeur de Kagbelen inauguré ce mardi 18 avril 2023, en présence de président Rwandais Paul Kagamé, a été financé par la coopération chinoise. « La coopération chino-guinéenne est multiforme… Elle est en forme. Et cela comme toutes les autres coopérations que nous entretenons avec les autres pays », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Au regard de ces faits, il faut reconnaître que le ministre Gaoual n’est pas dans l’exagération. L’idée de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest d’isolé les autorités de la transition guinéenne ne marche pas. « La Cédéao doit revoir sa copie », comme le disait Bah Oury.